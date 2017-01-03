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Note7未完全回收 消基會不排除提團訟

2017-01-03

三星Note7去年傳出爆炸意外，根據12月30日的最新統計資料，尚有5%手機未回收。消基會表示，考量消費者的使用安全，回收率應為百分百，否則將發起團體訴訟。

消基會副董事長游開雄表示，未回收部份分成三星鐵粉與不滿意現行回收方案的消費者。針對後者，消基會近期將彙整自救會的申訴個案，預計以團訟方式要求精神賠償與退貨價差調整。

台灣三星表示，價差由各通路決定。此外，即日起透過韌體，自動更新0%強制電力，強迫消費者無法再使用該產品、確保安全。（記者林彥彤）

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