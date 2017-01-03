長榮颱風天硬飛 民航局︰強化起降作業

2017-01-03

去年9月中梅姬颱風侵台，長榮航空當晚有不少飛機仍執意起降，造成旅客空中驚魂，外界批評聲浪不斷，民航局也要求檢討。民航局上週正式發函給長榮、華航、遠航等國籍航空公司，發布颱風作業新制，要求各航空公司間應建立協調平台，除要交換分享天氣資訊外，也應彼此協調有限停機坪等降落事項。

此外，未來也會要求航空公司至少選定兩處備降機場，且至少有1個機場是在颱風影響範圍之外，避免颱風暴風半徑過大，影響班機降落。

（記者甘芝萁）