2017首場流星雨來了 今晚大爆發

2017-01-03

看完2017絢爛煙火燈光秀後，就算新年開工夜空仍然相當亮麗。氣象局表示，今晚10點開始的2個小時，是象限儀座流星雨的極大期，每小時最多可看到120顆流星。

氣象局提醒，民眾想觀看象限儀座流星雨，可到光害少的地方；不過冬夜裡氣溫偏低，西半部低溫約18到20度，請大家要做好保暖準備。（記者甘芝萁）