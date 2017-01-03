撐不住了！三商巧福也漲價了

2017-01-03

〔記者楊雅民／台北報導〕宣稱原物料成本上漲，加上休假新制墊高人事成本，繼鬍鬚張、八方雲集宣布漲價後，三商巧福元旦起也同步調漲售價，預料將帶動外食市場新一波漲價潮。

牛肉麵連鎖店龍頭三商巧福，招牌的原汁牛肉麵元旦起每碗從一○五元漲到一一○元、半筋半肉牛肉麵從一一五元漲至一二○元、牛三寶牛肉麵則從一二○元漲至一二五元。

蘭州雙寶牛肉麵每碗則上漲六元，新價格為一四五元；超大盛牛肉壽喜燒飯新售價為一二○元，也漲了五元，創下連續三年漲價紀錄。

三商巧福表示，這次漲價是因應牛肉等食材成本上漲，一例一休勞動新制雖會增加人事成本，但不是這次產品漲價的主要原因。

鍋貼水餃龍頭八方雲集也從今年起調漲部分產品售價，韭菜水餃及鍋貼每顆調漲○．五元、湯品一碗從二十五元調漲到卅元、豆漿一杯從十五元調至十七元。

消費者張先生表示，近來油價漲了幾波，餐飲龍頭又陸續跟漲，看來新的一年要勒緊褲帶了。