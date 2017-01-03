4G吃到飽方案 電信業戰到年後

2017-01-03

〔記者陳炳宏／台北報導〕三大電信業者的「六九九吃到飽」方案，確定將展延到春節！部分網友酸稱，電信業者「這招真是屢試不爽，又騙解約金來的！」

不過，低價吃到飽還是有吸引力。網友海苔表示：「辦到七九九之前學生專案，又沒上網吃到飽，現在有六九九吃到飽真便宜，可是違約金要六千八百元，該怎辦？」更多網友目前繳交的吃到飽資費是一三九九元甚或一七九九元，紛紛表示會考慮解約再攜碼申辦。

中華電信原推的３Ｇ吃到飽六九九元方案（３Ｇ 六九九精選購機專案），活動一月二日結束；不過昨天傳出，該方案將延續到二月底，民眾只要申辦後，再升級成４Ｇ，就可享用４Ｇ吃到飽。遠傳電信「六九八上網吃到飽」則到二月一日截止，台灣大哥大也表示，「六九九上網吃到飽」專案，延長到二月一日。

中華電信也宣佈，今日起到二月二十八日，推出「大七喜方案」限時購機優惠，月繳七百七十七元，就可首年上網吃到飽，第二年起每月數據傳輸量二十GB，還有語音優惠增加，網內每通前七分鐘免費，另送四十五分鐘免費通話，網外、市話則各送四十分鐘等多項優惠。

中華電信原３Ｇ 六九九專案，除可免費升級成４Ｇ網路吃到飽，另還有一門免費熱線電話、加贈網內二百分鐘免費，網外、市話三十分鐘免費的優惠，不過限定學生、年滿六十歲以上銀髮族與攜碼客戶。台灣大哥大與遠傳雖也都限學生、銀髮與攜碼，網內每通前十分鐘免費，網外送四十分鐘。

台灣之星則推「三八八元上網吃到飽」，網內互打還免費，網外免費四十五分鐘，不過網路限速二十一MBps。而亞太電信為慶祝二週年慶，目前推出「全國壹大網」九九九元資費方案，打電話、上網全吃到飽。兩者申辦都到一月底。

儘管電信業者這次都表示，吃到飽方案二月就將截止，但仍有電信公司人員私下透露，屆時還是會視市場狀況再評估。

Mobile01網友X1234567表示，「這招真是屢試不爽，騙解約金來的」；另一網友ai3er則表示：「真可惡~每次都來這招，害我三十日特地把才使用三個月的門號解約NP（攜碼）。」網友首席四弟子則回：「你不是第一個被騙的！也不會是最後一個。」