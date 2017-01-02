避開國道北返車潮 善用疏導措施

2017-01-02

今天元旦假期第三天，高公局預估包括旅遊及北返車潮等較大車流會出現在今午，高公局表示，今午可能車多路段為國1南向大華系統─圓山、北向西螺─埔鹽系統、苗栗─幼獅，以及國3的南向安坑─中和、北向草屯─霧峰、沙鹿─大甲、大山─香山、關西─大溪及國5北向宜蘭─坪林等路段。

昨天天氣好，西部國道上午就出現南下車潮，部分路段出現壅塞；今日國道仍實施國5北上高乘載管制、單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等交通疏導措施，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路或調整出發時間，以避免塞在國道。（記者甘芝萁）