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剖腹產元旦寶寶退潮 自然報到最好

2017-01-02

〔記者林彥彤、林惠琴、李容萍、張議晨／綜合報導〕自然產當道！今年元旦新生兒與去年一樣，多為自然產，看時辰剖腹的產婦則為零星個案，多數父母都希望順其自然，認為寶寶自己報到的時間就是良辰吉時。

國泰醫院統計，該院今年有十三名寶寶，僅三位產婦選擇剖腹，台北榮總有兩名男嬰自然產、新光醫院一男嬰、三女嬰自然產；台大醫院也至少有七名以上新生兒、振興醫院有兩名新生兒、台北醫學大學附設醫院有三名新生兒，均以自然產居多，其中，剖腹產都是因為臨時有破水或其他狀況，並非刻意選在元旦當天生產，因此多是順其自然來報到的元旦寶寶。

台北市立聯合醫院婦幼院區到昨晚只有一名元旦寶寶，婦幼院區婦產科主任林世基說，近三年台灣總生產數逐年下降，且今年元旦在農民曆上不屬特別日子，產婦對元旦寶寶不再熱中。

桃園市中壢區宏其婦幼醫院今年剛出生的「元旦寶寶」有七位，共誕生男寶寶四位、女寶寶三位，其中包括一男一女的雙胞胎，因為預產期接近，邱宇騫、黃幼芯這對夫婦選擇元旦這一天，用剖腹產生出的龍鳳胎，樂得在新年第一天迎接雙份喜悅。

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  • 黃幼芯剖腹生出龍鳳胎「元旦寶寶」。（記者李容萍攝）

    黃幼芯剖腹生出龍鳳胎「元旦寶寶」。（記者李容萍攝）

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