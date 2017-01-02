紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
2017-01-02
〔記者劉濱銓／南投報導〕二○一七開年第一天，南投縣竹山鎮社寮里紫南宮發放首波雞年「招財錢母」，湧入超過四萬名信眾，排出七公里人龍，搶得頭香的是順利連莊、來自彰化的施先生；昨廟方也為首座公雞銅雕揭幕，與廟區廣設的母雞雕像相輝映，寓意生生不息、求財兼求子，果然成了廟區人氣王。
早上9點發放 中午才發完
昨晨天未亮，紫南宮就出現大批排隊信眾，到了上午九時發放錢母，人龍早已排到七公里遠，甚至中後段的隊伍，更是六人縱列並肩前行，不僅周邊道路都是人，連停車場也擠得水洩不通，盛況超過廟方預期，為消化人潮，現場設二處發放點，廟方還緊急追加一處，過去發錢母約在上午十一時就能結束，昨則一路發到中午。
搶頭香信眾 14天前開始排
紫南宮主委莊秋安表示，原本準備三至四萬個錢母，後來發現信眾太踴躍，緊急追加至五萬個，最後發出四萬多個。雞年錢母分為金、銀兩色，昨前二百名能獲得盒裝精裝錢母、琉璃項鍊、銀幣錢母，前十名信眾還能拿到紅包。
搶到錢母頭香的是來自彰化埔鹽的施先生，本身就是紫南宮的虔誠信徒，已連續三年排錢母，這次從上月十九日就開始排，準備帳篷、睡袋、棉被、薑茶應戰，排了十四天成功連莊，希望土地公能為自己、家人、女友帶來好運福氣，明年還要來排。
公雞銅雕揭幕 與母雞輝映
昨廟方也為廟區首座公雞銅雕揭幕，並開光點睛，主委莊秋安說，廟區有多座母雞雕像，寓意母雞下金蛋，信眾參香摸摸金雞能招財進寶，公雞銅雕則與母雞相互輝映，象徵生生不息，盼信眾摸了都能求財兼求子。
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