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苦候16年 曙光再臨太麻里

2017-01-02

〔記者蔡宗憲、陳賢義、劉濱銓、王錦義、曾迺強、甘芝萁／綜合報導〕「出來了！出來了！」全台各地民眾昨喜迎二○一七年元旦曙光，互道新年快樂。其中台東太麻里暌違十六年，今年曙光再現，民眾直呼「超幸運」！花蓮縣七星潭則有空軍F-16戰機衝場，迎接旭日東升的民眾覺得「超震撼」！

墾丁龍磐暌違15年終現曙光

雖然昨天墾丁雲層厚、落山風強，但海平面上的雲層罕見出現巨大縫隙，六點卅五分為墾丁龍磐公園帶來近十五年來首次的本島第一道曙光，目睹民眾興奮尖叫，希望「幸運一整年」。

台東太麻里曙光園區自兩千年千禧年曙光顯現後，每年元旦都無緣看到新年曙光，暌違十六年，昨晨六點五十四分在卑南族傳統歌謠「美麗的稻穗」歌聲中，第一道曙光緩緩從太平洋海平面升起，四千多名追日民眾和遊客欣喜若狂，紛紛拿起手機和相機留下歷史的一刻。

連續舉辦十五年的「阿里山日出印象音樂會」，昨天清晨吸引一萬多名遊客在攝氏五度低溫下一同守候新年曙光，清早七點五分曙光迸射，遊客直呼「好美」！

南投日月潭金龍山迎曙光活動今年邁入第四年，由於此次並未限制人數，朝聖人潮衝破四千人，早晨七點八分在眾人引頸期盼下，喜迎新年第一道曙光，現場歡呼聲此起彼落，氣氛high到最高點。

5架F-16戰機低空飛行熱場

花蓮縣府則與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。五架F-16戰機在黎明破曉前起飛，拖著長長的橘紅色尾焰劃向天際，音爆聲震撼人心。五機編隊成大雁隊形低空飛過，現場民眾驚呼聲連連，隨後戰機返回再以梯隊隊形在跑道上空衝場一次，兩次衝場表演都相當精彩，讓現場民眾意猶未盡，頻問：「還有沒有？」但機隊隨即降落返回基地。

華信航空則安排兩架台北─台東曙光專機，帶領二○八位旅客，於上午六點廿三分、東海岸兩萬呎高空，迎接二○一七年第一道曙光。為讓機艙兩側旅客都能觀賞，機師昨也讓飛機在高空中緩緩環繞十分鐘；飛航途中旅客可俯瞰機外的景致，包括蘭陽平原、龜山島、太魯閣及花東縱谷等台灣東海岸的山川美景盡收眼底。

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  • 千禧年迎曙光至今，等了16年，終於再度看見太麻里鄉的第一道曙光從海平面升起，現場數千民眾既驚喜又感動，手機、相機拍個不停。（台東縣警局提供，中央社）

    千禧年迎曙光至今，等了16年，終於再度看見太麻里鄉的第一道曙光從海平面升起，現場數千民眾既驚喜又感動，手機、相機拍個不停。（台東縣警局提供，中央社）

  • 遊客喜迎阿里山元旦曙光，直呼「好美！」（記者曾迺強攝）

    遊客喜迎阿里山元旦曙光，直呼「好美！」（記者曾迺強攝）

  • 華信航空曙光專機元旦啟航，6點23分在東海岸兩萬呎高空，迎接全台第一道曙光，旅客用手機記錄美景。（記者簡榮豐攝）

    華信航空曙光專機元旦啟航，6點23分在東海岸兩萬呎高空，迎接全台第一道曙光，旅客用手機記錄美景。（記者簡榮豐攝）

  • 墾丁龍磐暌違15年出現曙光。 （記者蔡宗憲攝）

    墾丁龍磐暌違15年出現曙光。 （記者蔡宗憲攝）

  • 花蓮縣政府昨早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府昨早與空軍花蓮基地在七星潭岸邊舉行元旦F-16迎曙光暨升旗活動。（記者王錦義攝）

  • 日月潭金龍山迎接2017新年曙光，第一道晨曦透出，展現迷人景色。（記者劉濱銓攝）

    日月潭金龍山迎接2017新年曙光，第一道晨曦透出，展現迷人景色。（記者劉濱銓攝）

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標題：苦候16年 曙光再臨太麻里


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