仍需輪三班 台鐵員工抗議啦

2017-01-02

一例一休上路，台鐵產業工會批評員工仍維持「日夜休日夜休」三班制模式，且員工至少少領5000元加班費，昨聚集台鐵台北車站前抗議。台鐵表示，排班制度是以不影響旅客權益為前提，台鐵會依法行政，也會加強與工會溝通。

台鐵產業工會指出，日前員工拿到今年1月班表，仍維持「日夜休日夜休」模式，台鐵完全未因應勞基法修法改善勞動條件，要求補足人力，休息日與例假都應是完整的1日。

（記者甘芝萁）