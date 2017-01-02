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汽柴油漲4角 桶裝瓦斯漲1元

2017-01-02

國際油價大幅攀升，中油昨天宣布，依浮動油價機制計算，2日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各4角。調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.3元、95每公升26.8元、98每公升28.8元、超級柴油每公升23元。台塑石化汽、柴油每公升也各漲4角，調整時間自今天凌晨1點開始。

此外，1月份家用桶裝瓦斯每公斤漲1元，以20公斤裝桶裝瓦斯為例，每一桶漲20元。天然氣價格平均調漲2.99%，每戶家庭每月支出因此增加7.5至11.25元。另工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲1元、車用液化石油氣每公升調漲0.5元。（記者歐祥義）

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標題：汽柴油漲4角 桶裝瓦斯漲1元


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