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GPS記錄跑程 消防正妹跑出2017圖案

2017-01-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市消防局後湖分隊隊員、三鐵正妹陳筱琪，為紀念首次與同事值班跨年，創意發想跑步鍛鍊體能時，邊用手機APP軟體記錄跑程及路線，在GPS地圖「跑」出電子看板「2017」字型，更象徵揮別二○一六、跑向二○一七，也希望以美好的事物，記住重要時刻。

後湖分隊長王睿愷表示，平日隊上就會安排跑步等體技能訓練，所轄區域有後湖工業區，工廠林立，在工業區內跑步，幫助隊員熟悉路徑、地形，加快救災速度。這趟跨年跑步路線四公里，自忠孝二街、保順路口起跑，沿保成路、保康路及保忠二街、三街，最後接回保順路，經過工廠近四十間。

與同事用路跑送舊迎新

這次活動發起人、任職未滿一年的消防新血陳筱琪，起初為療癒情傷接觸路跑，從此樂在其中，征戰過半馬、全馬等三十多場比賽，更是三鐵好手。她說，消防分隊等於第二個家，雖因值班而無法跟親友相聚，一同送舊迎新，但透過GPS地圖劃出二○一七字樣紀念，與同事跑步互相勉勵，很具意義，途中偶遇業者，還有人幫他們歡呼打氣。大家昨天下午續跑廿．一七公里，在新年第一天就展現工作幹勁。

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  • 嘉義市消防局後湖分隊運用手機APP軟體，在GPS地圖記錄跑步路線，繪製出「2017」字樣，辭舊迎新。 （嘉義市消防局提供）

    嘉義市消防局後湖分隊運用手機APP軟體，在GPS地圖記錄跑步路線，繪製出「2017」字樣，辭舊迎新。 （嘉義市消防局提供）

  • 後湖消防分隊隊員跑步回分隊後，還以人形排出2017字樣，告別2016年、迎接新年。（記者王善嬿翻攝）

    後湖消防分隊隊員跑步回分隊後，還以人形排出2017字樣，告別2016年、迎接新年。（記者王善嬿翻攝）

  • 嘉義市消防局後湖分隊運用手機APP軟體，在GPS地圖記錄跑步路線，繪製出「2017」字樣，辭舊迎新。 （嘉義市消防局提供）

    嘉義市消防局後湖分隊運用手機APP軟體，在GPS地圖記錄跑步路線，繪製出「2017」字樣，辭舊迎新。 （嘉義市消防局提供）

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