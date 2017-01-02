田中實加身分造假 陳芳明：褻瀆台灣史

2017-01-02

楊翠：報導文學求真 作者失誠信

〔記者楊媛婷／台北報導〕「報導文學必須兼具文學的藝術性與真實性，陳宣儒（田中實加）將自身欺瞞的身世『報導』進故事裡，就不符合報導文學的理念。」東華大學華文文學系副教授、作家楊翠指出，《灣生回家》一書體裁為歷史報導文學，更應注意真實性。

楊翠認為，該書除去陳宣儒身分部分，並不影響讀者判讀故事，也認為陳宣儒之所以宣稱是灣生後代，是希望故事更飽滿，但已徹底失去身為一個作者的誠信。

政大台文所教授陳芳明表示，灣生的歷史好不容易重建，填補台灣人過去的失憶症，也讓後代對文化發展有新的認識。因此，他認為田中實加事件並非只是身分造假，也褻瀆了台灣歷史，「這是利用台灣人的歷史失憶症，才使謊言獲得了存在的空間。」

曾為陳宣儒第二本小說寫推薦的陳芳明說，當初是相信遠流與王榮文，加上認為作者本身文筆不錯才願意推薦，但他已經決定將該書所有推薦都收回，也認為遠流不該再發行陳宣儒的著作。

林水福：寬恕造假 人心愈來愈冷

台灣日本文學權威學者林水福則認為，陳宣儒違背報導文學誠信的基礎，利用台灣人善良美好的同情心與愛心，台灣不該寬恕造假，「這樣的事愈來愈多，台灣人的心只會愈來愈冷。」

張大春：作品喚起關注 社會不應獵巫

作家張大春則認為，閱讀社會是否足夠成熟，端賴從出版社到媒體與讀者大眾的集體邏輯檢驗，經過這次事件，台灣的閱讀社會將擁有更成熟與事故的能力應對，也會更有能力去補遺資訊未明或是混沌之處。

不過，張大春也說社會不需獵巫陳宣儒個人，畢竟她以作品喚起大眾對灣生議題的關注。

伊格言：內容若未造假 紀錄片不成問題

作家伊格言認為應該要將紀錄片、書與作者個人行為分開來看，若其他灣生內容沒有造假，紀錄片與書就不成問題。

但伊格言也強調田中個人的欺騙行為與剽竊他人作品等，都必須嚴厲譴責，並負起道德與法律責任。