健康充電站─衛教講座
2017-01-01
國泰綜合醫院1月11日下午2時至3時，在該院7樓視訊會議室（台北市仁愛路四段280號）舉辦「開心過年小心吃」講座。
此活動需在1月10日前報名，報名電話為（02）2708-2121轉3165。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 跨年人潮瘋 北捷總運量破226萬人次
- 鬍鬚張魯肉飯 今13品項調漲
- 嘉市「2017全嘉藝起來」跨年晚會 越夜越熱鬧！
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
網友回應
熱門新聞
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 籃網缺豪慘 遭巫師替補痛宰
- BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Pension reform forum ends in chaos
- 《中英對照讀新聞》N. Korea says South committing ‘terror’ by luring 北韓稱南韓因引誘背叛者而犯下「恐怖行為」defectors
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 柯P又開口唱歌了！陽岱鋼站上大平台送走2016
- 告別2016 千人湧關山送夕陽
- 自由廣場》期待總統大幅度改組內閣
- 總統府元旦升旗 蔡英文、陳建仁全程唱國歌
- 順天書屋啟用 教小朋友程式語言
- 不放煙火玩光雕 夢時代跨年趴嗨
- 佼佼自爆孟耿如跨年愛相隨 彭佳慧壓軸桃園熱力開唱
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 煙火拚場 全台民眾跨年high翻
- 險遭趕出家門 孝子邊唸書顧病父
- 台南勁歌熱舞瘋跨年 20萬人同聲倒數
- 樂陞二度重編財報 首季恢復交易難
- 基宜花三地跨年晚會 民眾嗨翻
- 中國年底前全面禁止象牙買賣
- 角板山梅花初開 無障礙步道完工
- 鄉鎮拒底渣 竹縣恐爆垃圾危機
- 【愛讀書】 《眾妙之門》
- 自由廣場》2016年度暢銷書：被討厭的勇氣
- 象限儀流星雨 後天深夜登場
- 強化國機國造 空軍航發中心啟動
- 北捷世貿站傳多人昏倒 已被送醫急救
- 悔婚駁復合 謝欣穎高喊「單身萬歲」
- 〈家人愛說笑〉小力還是小粒
- 北市11項新制上路 擾鄰施工最高罰3萬
- 法保障斷訊權 下班不准Call員工
- 嗆與妻做愛噁心 法官判離
- 歡送2016 西灣夕照大船相映
- 橘色思路 何必搶快
- 感覺紀事簿 高樓憶想
- 〈愛情大智慧〉走過愛情 海闊天空
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：健康充電站─衛教講座
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分