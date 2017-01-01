年終整理藥罐子 維他命C開封後盡早服用
文／蔡旻芳
維他命或整腸藥，常常沒注意就放了好幾年。但一瓶維他命C吃了5年安全嗎？藥品在有效期限內，可是外觀有點改變，仍然可以正常服用嗎？
無論保健食品或是藥品都有保存期限，上市前後皆須依相關規定進行「安定性測試」，擬定保存期限。保存期限始於製造日，而非購買日。完整的外包裝上可能直接標示完整起訖日期或標示年限給予製造日（僅標示批號者，可依相關資料查得製造日期）。
藥品保存3原則：「避光、避濕、避熱。」應置於原有包裝內，錫箔或塑膠包裝使用前再拆封；棉花和乾燥劑，開罐後必須立刻丟棄。
藥品標示「未開封」狀態下的期限，一旦開封接觸環境後，保存期限就會縮短。
以緩解心絞痛急性發作的NTG（硝化甘油）耐絞寧為例，適當保存可存放至包裝上的保存期限，開封後則為6個月，超過期限請提醒醫師重新開立，避免影響療效。
眼藥水為確保無菌，請參照說明與藥師確認開封後存放期限，特殊單包裝眼藥水則以一日為限。
依據藥品特性，經嚴密安定性測試，給予藥品適當的儲存條件。詳見藥袋與藥品外包裝指示說明，看應該是冷藏？或室溫？或避光？
有些藥品室溫下較安定，冷藏反而易結晶析出，影響藥效。因此，並非所有藥物皆適合冷藏。胰島素或部分眼藥水須冷藏，但開封後，室溫下可存放一個月。
部分小兒懸液劑是以粉末狀，室溫保存，投藥前，再加入適量冷開水搖勻使用。配成懸液劑後，請參照說明冷藏或室溫儲存，必須特別留意存放天數。
至於癲癇藥Depakine（帝拔癲）因易潮解，須儲存於瓶中，使用前再取出。
歲末年終大掃除，仔細過濾藥品保存期限外，須觀察儲存條件是否得當？外觀是否改變？維他命C的安定性差，遇熱遇光會加速破壞，開瓶後建議盡早服用完畢，未過期但外觀已明顯變質者請丟棄。
依據「廢棄藥品清除六步驟」處理，不可隨意丟棄或倒入水槽、馬桶，以免造成環境污染。
抗腫瘤藥、化療藥、抗生素、荷爾蒙等特殊藥品，建議拿回原醫療院所，或交由縣市政府指定藥局，依「醫療廢棄物」規格處理。
（作者為彰化基督教醫院藥師）
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標題：年終整理藥罐子 維他命C開封後盡早服用
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