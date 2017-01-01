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訓練孩子「專心」 家長先以身作則

2017-01-01

文／林其瑾

在3C產品氾濫，無聊時就滑手機、看電腦，充斥著各種聲光誘惑的現代，也造成了不管是大人、小孩「無法專心、缺乏耐心」的困擾。家長如何能先以身作則，再進一步訓練孩子的注意力，是一項重要的功課。

家長可以先觀察孩子的注意力優勢和弱勢。

◎注意力依照感官可區分為視覺注意力和聽覺注意力：

●孩子對於圖像或空間訊息的觀察敏銳，或是能夠專注地看圖片一段時間，此即為視覺注意力。

●有些孩子對於聲音或講話內容能迅速吸收，或是能專心地聽有聲書一段時間，就是聽覺注意力。

日常生活也可透過活動或遊戲來訓練孩子較弱勢的注意力，例如：在衣櫃中找到特定的衣服、幫忙將撲克牌分類（視覺注意力），或是聽家長鼓掌的節奏並跟著模仿、在超市時幫忙記得購物清單（聽覺注意力）。

◎其他提升注意力的策略如下：

●減少環境中會分心的干擾源：清空桌面、減少聲光音效、關閉網路，或是先把手機放在無法隨手取得的地方，都是減少干擾的方式。

●找出專心的情境：習慣睡前洗澡的人會覺得洗澡有助於入睡，這是因為洗澡跟睡覺產生了強烈的連結。平常可多觀察哪些情境有利於孩子專心，也許是運動後、圖書館，或者輕音樂，當孩子需要專心時就安排這些專心的情境。

●學習項目應穿插：認知心理學研究指出，長時間學習同一種知識會有疲勞效果，而使學習效率滑落。一段時間後轉換不同的學習項目，並且分散在不同的情境學習，比較能保持孩子的專注度。

●善用計時器：讓孩子練習在做事或寫作業時，用碼表設定一小段時間（15分鐘）並倒數，透過具體的時間流逝，自我提醒「儘速」完成手邊的事情。孩子體會到專注經驗，會有助於他創造未來的專注經驗。

●讓孩子學會自我引導：年幼孩子往往倚賴家長的提醒「再檢查一下」、「要專心喔」，隨著年紀漸長，家長可以引導孩子將這些提醒轉變成內在語言，在不同情境自我叮嚀。

專心沒有不二法門，就從當下，生活的每個時刻開始練習吧！

（作者為台大醫院臨床心理中心臨床心理師）

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  • 有些孩子可以專注看圖片一段時間，屬於視覺注意力；圖為情境照。

    有些孩子可以專注看圖片一段時間，屬於視覺注意力；圖為情境照。

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標題：訓練孩子「專心」 家長先以身作則


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