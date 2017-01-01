冬日天氣多變化 保養身體更要留意
圖．文／王儀絜
民間有句諺語：「冬至紅，過年茫；冬至烏，過年酥。」意指冬至天氣好則過年可能下雨，另一情況則反之。
雖然沒直接科學驗證，但這意謂著冬天的氣候屬於多變化型態，相對身體的照護就應更加留意，平日可視天氣採洋蔥式穿著，若遇溫度驟降，帽子、圍巾、手套、口罩不可少；假日可利用有太陽的時間散散步伸展筋骨。
要特別提醒的是，從溫暖的室內移動到寒冷的戶外環境時，切記要讓身體稍微適應溫度後再外出，這樣可保護身體心血管循環系統。
飲食的部份除了避免生冷食物外，也可以利用當令藥食材來做冬季身體保養。
分享兩道簡單適合冬季保養的藥食膳：
◎山藥棗橙魚
●藥食材：新鮮山藥、去籽紅棗、柳丁、烏魚、香菜、米酒、冰糖、醬油、太白粉。
●步驟﹕
1.調味醬：容器中加入等比例熱開水、冰糖、醬油及少許米酒攪拌後備用。
2.主菜：將上述藥食材洗淨，山藥削皮切小塊、紅棗切厚片、柳丁去皮切小塊、香菜切小段，鍋子加入少許油，先放入山藥及紅棗炒熱後，再加入柳丁跟香菜稍微拌炒，即可起鍋擺盤。
將烏魚均勻抹上少量太白粉，煎鍋內加適量油潤鍋後，再放入烏魚將兩面煎至金黃色，轉小火慢慢加入調味醬煎至上色即可關火，起鍋後和藥食蔬同盤即完成。
●功效：
「山藥」性味甘平，治脾胃虛弱、滋養強壯。
「紅棗」性味甘溫，可補氣養血。
「柳丁」含膳食纖維、維生素B、C、類胡蘿蔔素。
「烏魚」含豐富蛋白質。
●小叮嚀：可以用生薑取代米酒去除魚腥味；柳丁及烏魚為當令食材可依季節做變換；魚身抹上少許太白粉可避免沾鍋。
◎冬令暖身鴨肉湯
●藥食材﹕當歸、何首烏、桂枝、枸杞、芡實、生薑、大白菜、土番鴨、米酒、鹽巴。
●步驟﹕
1.上述藥食材洗淨，鴨肉先汆燙，大白菜切段備用。
2.將上述藥食材置入鍋中（大白菜、鹽除外），加入適量水，大火煮滾後轉小火約40-50分鐘後，再次開大火放入大白菜煮熟。最後加入少量鹽巴，即可關火。
●功效：
「當歸」性味甘辛苦溫，可潤腸胃、養血生肌。
「何首烏」性味苦甘澀微溫，可滋補強壯、養血祛風。
「枸杞」性味甘平，可清肝明目、益氣潤肺。
「芡實」性味甘濇，可固腎益精。
「桂枝」性味辛、甘，溫，可溫通經脈，助陽化氣。
「鴨」：性味甘冷，可滋陰補虛、除濕止咳。
「生薑」性味辛溫，可除濕、溫胃。
「大白菜」性寒，含維生素C、鉀、鎂、非水溶性膳食纖維。
●小叮嚀：可視天氣加減桂枝及生薑的用量，平常烹煮可去除鴨皮，減少油膩感。
（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）
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