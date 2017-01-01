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生育事故救濟 延長2年半

2017-01-01

衛福部2012年推動「生育事故救濟試辦計畫」，發生生育事故後2年內，經協議且符合條件者，因生產死亡或中、重殘的產婦、新生兒最高可獲200萬元救濟，申請期原僅到2016年底；衛福部昨天宣布將順延、最長延至2018年6月29日。

全國共有297婦產專科醫療院所加入這項計畫，計畫規定醫療院所在生育事故發生後，2年內與病方達成協議、經審議通過後給予給付救濟金，至今5年共支付3億6661萬元，388個家庭獲得幫助，醫療訴訟也減少7成。

（記者吳亮儀）

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