鬍鬚張魯肉飯 今13品項調漲

2017-01-01

繼八方雲集之後，知名魯肉飯連鎖店鬍鬚張今天開始13個品項漲價，魯肉飯、雞肉飯皆漲2元；時令蔬菜、筍絲魯漲5元；另有5款便當去年5月時調漲5元，今起降5元，調回原價。

鬍鬚張公關部經理林振益表示，2016年12月調升時薪到135元，加上配合一例一休政策，粗估全年增加人事成本1000萬元，因應成本上揚調漲部分品項，不過也有5種便當品項調降5元。

鬍鬚張系列產品最近一次調漲在2016年5月，豬肉類5款便當漲價5元；主打品項魯肉飯、雞肉飯最近一次價格調整在2014年7月，皆由33元調為35元，今天起再漲2元。

（記者李雅雯）