| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 生活

鬍鬚張魯肉飯 今13品項調漲

2017-01-01

繼八方雲集之後，知名魯肉飯連鎖店鬍鬚張今天開始13個品項漲價，魯肉飯、雞肉飯皆漲2元；時令蔬菜、筍絲魯漲5元；另有5款便當去年5月時調漲5元，今起降5元，調回原價。

鬍鬚張公關部經理林振益表示，2016年12月調升時薪到135元，加上配合一例一休政策，粗估全年增加人事成本1000萬元，因應成本上揚調漲部分品項，不過也有5種便當品項調降5元。

鬍鬚張系列產品最近一次調漲在2016年5月，豬肉類5款便當漲價5元；主打品項魯肉飯、雞肉飯最近一次價格調整在2014年7月，皆由33元調為35元，今天起再漲2元。

（記者李雅雯）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：鬍鬚張魯肉飯 今13品項調漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.