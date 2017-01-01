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驗出禽流感 雲林撲殺2千鴨

2017-01-01

雲林縣莿桐鄉一處養鴨場檢疫呈H5陽性反應，雲林縣動植物防疫所昨將全場2681隻肉鴨全部撲殺，該鴨場半徑1.5公里內禽場將全面檢疫，進行移動管制。因該鴨場未申請畜牧場登記，且飼料桶及採食區未設置圍網及防鳥設施，縣府依「畜牧法」及「動物傳染病防治條例」裁罰6萬元。

防檢局副局長施泰華表示，依「畜牧法」規定，飼養500隻以上家禽應辦理畜牧場登記證，違者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰；採開放式飼養違反「H5、H7亞型禽流感防治措施」，同樣開罰3萬元至15萬元。

（記者林國賢、吳欣恬）

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  • 雲林縣防疫所人員撲殺全場2千多隻肉鴨。（記者林國賢攝）

    雲林縣防疫所人員撲殺全場2千多隻肉鴨。（記者林國賢攝）

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