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交通事故 林懷民骨折靜養中

2017-01-01

雲門舞集創辦人林懷民的老家「林開泰診所」舊宅，在林開泰四子林松茂和長孫林懷民奔走下，捐贈給嘉義縣府並列入縣定古蹟，林懷民原預定出席上週四（12月29日）的捐贈典禮，卻因交通意外受傷缺席。

事後因為許多朋友去電關心林懷民傷勢，雲門舞集在臉書粉絲專頁上簡短聲明指出，「林老師日前因交通意外受傷，造成骨折，治療過程順利，遵醫師囑咐，必須靜養。請大家寬心！」

林家舊宅有「博士窩」之稱，位於新港鬧區。為留下祖先歷史，家族經過討論決定捐給政府保存並做公益使用。（本報訊）

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  • 雲門舞集創辦人林懷民因交通事故骨折。（資料照，記者李雅雯攝）

    雲門舞集創辦人林懷民因交通事故骨折。（資料照，記者李雅雯攝）

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