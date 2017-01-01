台塑化汽柴油 明起漲4角

2017-01-01

加油要快！台塑石化昨宣布，自週一（2日）凌晨一點起，調漲汽、柴油批售價格每公升各0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化指出，受到市場預期石油輸出國組織（OPEC）與非OPEC產油國將開始實施減產措施影響，使得國際油價上漲，因此調整汽、柴油售價；此次油價調整後，92無鉛汽油每公升25.2元、95無鉛汽油26.7元、98無鉛汽油29元、柴油22.7元。（記者張慧雯）