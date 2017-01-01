葡萄王涉改標 董事長2百萬交保

2017-01-01

〔記者謝君臨、黃欣柏／綜合報導〕台北地檢署近日偵辦葡萄王生技公司涉嫌竄改健康食品效期案，繼日前約談成品課長張安靜等十名員工後，前天晚間更兵分多路展開搜索，約談董事長曾盛麟及其胞姊、葡眾公司總經理曾美菁等六人，昨晨曾盛麟被檢方以涉違反食品安全衛生管理法諭令兩百萬元交保，曾美菁則獲檢方請回。

週刊報導，從葡萄王內部文件「成品報廢報表」中，可看出該公司曾在一○一年底回收靈芝王、樟芝王等九十一款報廢產品，並涉嫌竄改靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌及五日窈窕短期決戰等六項產品的有效日期後重新上架販售。

首波接受檢方約談的員工中，有人應訊坦承「遵照高層指示」改標，檢方前晚另約談曾盛麟姊弟及四名員工到案，並同步指揮調查局搜索葡萄王生技公司等十處，訊後除曾盛麟兩百萬元交保外，另有一名魏姓員工以五萬元交保，其餘四人則均請回，全案朝偽造文書及違反食安法方向偵辦。

據悉，四十三歲的曾盛麟是葡萄王前董事長曾水照次子，一○三年十一月正式接任葡萄王董座，兩年間讓葡萄王股價幾乎翻倍，表現亮眼，如今卻被踢爆竄改效期，外傳或與家族紛爭有關。