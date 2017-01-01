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恆春落山風呼呼吹 5騎士犁田骨折

2017-01-01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕落山風是恆春半島「特產」，最近一個月的風勢異常強勁，創下五年來十級風最多天數紀錄，恆春旅遊醫院兩週內已接獲十幾起被強風吹得摔車案例，其中五個傷重骨折；警方提醒民眾，騎乘機車、電動車務必慢行。

10級瞬間陣風 12月出現9天

恆春旅遊醫院最近「風傷」患者多，大多是騎乘機車、電動車，被突然的落山風吹倒犁田，傷者不僅有馬來西亞來的遊客、海巡人員，還有不少在地居民，最嚴重的至今還坐輪椅在院內治療。

根據恆春氣象站統計，恆春地區去年十二月份有九天瞬間陣風超過輕颱等級（十級），八級陣風超過廿天，是五年內最高紀錄，前四年的十級風紀錄都不到五天。

恆春氣象站主任薛全義指出，今年強陣風天數激增，推測是因東北風的角度，造成今年強陣風日數特別多。

恆春旅遊醫院副院長陳明智說，被風吹到摔車還在院內治療的女性患者，當時被吹到安全島旁，差點被車輛輾過，所幸後方車輛警覺避開。他提醒，摔車後如有劇烈疼痛處，不要隨意移動或站立，儘快就醫，以免骨折傷勢加重。

恆春警方表示，墾丁南灣、石牛溪、龍磐、海口尖山及竹坑地區，都屬落山風強勁的風口，民眾跨年迎曙光時，騎乘機車務必慢行並戴上安全帽。

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  • 落山風兩週「吹傷」10多名騎士，部分傷者摔到必須坐輪椅。（記者蔡宗憲攝）

    落山風兩週「吹傷」10多名騎士，部分傷者摔到必須坐輪椅。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春落山風強勁，兩週內已導致10多人受傷。（記者蔡宗憲攝）

    恆春落山風強勁，兩週內已導致10多人受傷。（記者蔡宗憲攝）

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