百名台灣漫畫家 齊繪百樣台灣
2017-01-01
漫畫界大團結 盼喚起台灣創作靈魂
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣有的是人才！不滿公部門長期忽視、動漫圖像抄襲頻傳、本土原創被漠視，漫畫界發起「台灣漫畫百人繪」行動，用漫畫創意表現台灣一百種食物、美景，半個月內迅速召集百位老、中、青漫畫家，展現前所未見的團結力量，要讓台灣軟實力再現耀眼光芒。
老中青集結 僅花半個月
活動總策畫、漫畫家賴有賢表示，台灣動漫深受美、日等國影響，長久下來卻一直沒有建立自己的漫畫文化，不僅兒童只看外來的哆啦Ａ夢、變形金剛，甚至各地彩繪村，九成都是抄襲外來品。
賴有賢說：「台灣有這麼多出色的創作者，如果能把一百個漫畫家集結起來，畫出一百種台灣特色東西，如珍奶、臭豆腐、一○一等，一定很壯觀！」該想法半個月前浮現，馬上獲得漫畫界支持響應，百種意象與百名漫畫家迅速找齊配對，近日已有多幅作品交稿，團結力道前所未見。
百位漫畫家包含敖幼祥、鄭問、蕭言中、葉羽桐、米奇鰻等人，將在一張長達五公尺的畫布上，親手繪上百種台灣意象的漫畫創意，如清水斷崖幻化成冰山美人、一顆巨大小籠包變作兩層樓專賣店鋪，龜山島、牛肉麵、阿里山小火車、藍白拖等，這些專屬台灣的意象都在漫畫家巧手巧思下，躍然紙上，畫作預計一月六日完成，將在華山藝文園區公開。
週五完成 將於華山公開
台北市漫畫工會理事長鍾孟舜說，過去自己多次揭發公部門抄襲、浪費公帑把東西設計得很醜等，這些批評只是「破壞」，如今也該「建設」，要給社會看看：「台灣有這麼多好的創意與人才，政府到底要不要用？」
賴有賢也強調，活動希望「喚起台灣的創作靈魂」，集結眾人之力，讓台灣被看見，日本已在東京奧運上展露動漫實力，中國將動漫視為重點發展政策，韓國在網路漫畫上蓬勃發展等，未來希望這幅「台灣漫畫百人繪」能把台灣意象送到國外，展現文化輸出實力。
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