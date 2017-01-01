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傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
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向音樂傳奇致敬／雪梨煙火秀 長達12分鐘

2017-01-01

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕全球迎新年，紐西蘭最早登場，澳洲接棒，煙火點亮夜空，民眾互祝2017年更美好！

亞洲最早迎來2017的大城市是紐西蘭奧克蘭市，工作人員耗時350小時裝置於南半球最高建築物，塔高328公尺的「天空塔」的煙火，最高距離地面高達280公尺，施放半徑達120公尺，3000枚以上，長達5分鐘，於台灣時間晚上7點施放。

世界跨年熱門景點澳洲雪梨歌劇院與雪梨港灣大橋，適逢週末與好天氣，估計超過150萬遊客湧入，近5成是外國觀光客。今年雪梨煙火向今年逝世的多位音樂傳奇人物包括大衛鮑伊、王子致敬，由港面7隻駁船施放，共120噸重煙火、2400樣特殊燈火效果、表演長12分鐘，估計透過電視、社群網站轉播收看煙火表演更會超過10億人。

墨爾本煙火規模亦不遜於雪梨，估計煙火總重亦達13噸，施放面積達8平方公里，將照亮整個城市，煙火表演耗資300萬美元，其中250萬美元用於維安，4個現場舞台的音樂表演估計吸引多達50萬遊客。

在香港，港府除夕晚上在維多利亞港舉行迎接新年倒數和10分鐘煙火音樂表演，吸引大批市民和遊客觀賞。

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