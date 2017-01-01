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美術賽奪特優 學童台北領獎兼跨年

2017-01-01

〔記者林曉雲／台北報導〕台南市寶仁國小三年級學生陳樺緯昨天奪得全國學生美術比賽特優。他以構圖生動活潑、色彩大膽鮮明，逗趣的「爸爸吃了我的螃蟹」，畫出全家人一起大啖美食的情景。陳樺緯說，爸爸平常在台北工作，全家人因為他得獎團聚在台北，是最棒的新年禮物，很開心！

全家團聚很開心

國立台灣藝術教育館主辦的全國學生美術比賽迄今六十五年，為目前官辦最久的學生藝術競賽，培育了如鄭善禧、陳景容、黃冬富、林昌德及林進忠等藝術家。今年各縣市入選的初賽優勝作品達八千九百多件，有一○二名學生獲得特優獎。

陳樺緯說，媽媽是美術老師，他因為是獨子，無聊的時候就喜歡畫畫打發時間，雖然參加過很多次比賽、也得了很多獎，但這次最開心，因為可以全家一起倒數跨年。陳爸爸也說，晚上全家去跨年、看一○一煙火，是最好的慶祝方式。

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  • 台南市寶仁國小學生陳樺緯（中）奪下全國學生美術比賽特優，最開心能和爸爸、媽媽全家團隊，一起看101煙火跨年。（記者林曉雲攝）

    台南市寶仁國小學生陳樺緯（中）奪下全國學生美術比賽特優，最開心能和爸爸、媽媽全家團隊，一起看101煙火跨年。（記者林曉雲攝）

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