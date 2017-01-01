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2016最後落日 台南走過震災迎幸福

2017-01-01

〔記者楊金城、吳正庭／綜合報導〕再見了！二○一六！

台南跨年三部曲的首部曲北門送夕陽昨在井仔腳鹽田登場，下午五點十五分，夕陽緩緩隱沒在雲層，超過五千位遊客一起送走二○一六最後一抹夕陽，直呼：「好美！好幸福！」

台南市長賴清德昨天說：「今年是台南市辛苦的一年，因為發生二○六地震，感恩各地對台南的救災與重建的支持，台南更表現出『打斷手骨顛倒勇』的精神；北門位在台灣西海岸最凸出的地方，北門夕陽是台灣最後一抹夕陽，送夕陽有很大的意義，希望送走一切的不如意。」

北門送夕陽活動，選在有著最美夕照的井仔腳鹽田登場。雲管處在井仔腳鹽田以一千二百台斤的彩鹽打造金雞，眾人在金雞旁擺放燭火和灑下彩鹽祈福，告別二○一六，迎接美好的二○一七。

金門二○一六最後一抹夕陽，傍晚五時卅分在小金門烈嶼鄉山背落下，慈湖前擠滿前來感受「戰地落日」的觀光客。一名老農說，去年因為「莫蘭蒂」幾個颱風經過，許多林木被吹得東倒西歪，希望今年會更好。

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  • 北門井仔腳美麗的鹽田夕照，2016最後一道夕陽。（記者楊金城攝）

    北門井仔腳美麗的鹽田夕照，2016最後一道夕陽。（記者楊金城攝）

  • 二○一六年金門最後一道夕陽，昨天傍晚五時三十分在小金門烈嶼鄉山背落下。（圖文：記者吳正庭）

    二○一六年金門最後一道夕陽，昨天傍晚五時三十分在小金門烈嶼鄉山背落下。（圖文：記者吳正庭）

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