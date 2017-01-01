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元旦連假好天氣／西半部迎曙光 沒問題

2017-01-01

〔記者鄭瑋奇、楊綿傑／台北報導〕昨日是元旦連續假期首日，上午七點就出現車潮，造成部分路段壅塞。由於接下來兩天假期的天氣更穩定，西半部都可看到曙光，預計旅遊車潮還會增加。

交通部高速公路局交管組長卓明君分析，即使剛熬夜跨完年，民眾起床後看見天氣不錯仍會出遊。依照以往經驗，元旦車流量比其他連假多一至二％，估計八點出現車潮，國道全日雙向交通量預估為年平均平日交通量的一．四倍。

卓明君表示，今日上午車多路段預期將出現在國道一號南下湖口至新竹、國道三號土城至關西及國五南港系統至坪林等路段。國道五號上午實施南下高乘載管制，預期六點出現第一波車潮。

天氣方面，昨日僅有基隆北海岸跟宜蘭地區降雨，今日氣候更穩定，僅東半部雲較多及少數地方有雨，西半部迎曙光活動應該都能順利進行。但日夜溫差大，西半部清晨低溫可能只有十五度。假期最後一天回溫更明顯，台北市區甚至有機會達廿九度。

週二、週三有東北風南下，由於水氣不多，對天氣影響不大，北部高溫廿五至廿六度；迎風面的基隆北海岸可能會有雨。週四、週五轉為偏東南風，與今、明天氣類似。

但出遊民眾須注意空氣品質。今日西部地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，中部及雲嘉南地區空氣品質指標（AQI）達到「警戒橘」，高屏地區更達「不良紅」。

春節搭國道客運 有優惠

至於春節國道客運，由於交通部全額補助，共有十四家業者、九十七條路線提供優惠票價，折扣從九折到六四折不等，日期從一月廿六日晚間十一點至二月一日晚間十一點。

折扣最低的是阿羅哈客運台北—台中，六四折只要二百四十八元。國光客運折扣最低路線是板橋—台中，七七折只要二百元。統聯客運台北—台南八五折，單程三百四十元。

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