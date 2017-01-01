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拚42小時不收班 北捷總運量比去年少15%

2017-01-01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市跨年晚會的人潮是台北捷運公司的大考驗，今年動員一千五百名員工迎戰。根據統計，截至元旦凌晨零點廿分，總運量達二二六．七萬人次，相較去年同期二六六．三萬人次，降幅約一成五。

台北市政府前廣場人潮自昨天下午四點後開始聚集，晚間十點後達高峰。北捷連續四十二小時不收班，板南線、淡水信義線與松山新店線三線加密班次。

記者實際走訪捷運市政府站、台北一○一世貿站，發現人潮雖多，但站內動線順暢，昨深夜十二點前未實施跳站不停。北捷分析，運量減少是因為去年跨年碰到上班日，今年則為週末連續假期，扣除上、下班人次後，人潮其實差不多。

交通局監測夜間交通管制，發現晚會期間周邊平面道路順暢，相較去年車潮減少，僅基隆路南往北部分路段及晚會散場後出現短暫壅塞情形。

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  • 北捷人潮截至晚間7時已達156萬9千人次。（記者黃建豪攝）

    北捷人潮截至晚間7時已達156萬9千人次。（記者黃建豪攝）

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