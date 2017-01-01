迎新 台灣金讚！
〔記者李宗憲、蘇金鳳、佟振國、廖淑玲／綜合報導〕全台各地昨晚都有熱鬧的跨年活動，在好天氣相伴下登場。絢爛煙花在一月一日凌晨零點零分綻放，共同迎接二○一七年。
全台最大的跨年晚會在台北，有一○一煙火秀的助陣，台北市政府前廣場總是滿滿人潮。高雄場在夢時代舉行，以3D光雕投影取代煙火，創意十足。
台中雙主場 全台最大摩天輪放光芒
台中跨年晚會採雙主場，分別在麗寶樂園（后里場）及洲際棒球場（台中場）舉行。其中，台中新地標，同時也是全台最大、高一百廿公尺的摩天輪以燈光秀搭配煙火，以色彩繽紛各式花朵呈現，包括牡丹、菊花，觀眾驚呼好美！
從新竹來的黃小姐說，第一次看摩天輪搭配煙火秀，真的非常難得，雖不及其他大型煙火秀，但有不同之美。台中吳先生則說，后里難得有如此棒的煙火，希望明年能繼續在這裡辦跨年。
台中市長林佳龍表示，跨年之後，台中市就要準備二○一八世界花卉博覽會各項工作；祝福大家新的一年心想事成！
全台以義大世界的九九九秒煙火最長，雲林古坑劍湖山遊樂世界八百秒的跨年煙火秀也不遑多讓。璀璨煙火搭配亮麗繽紛的環場燈光秀，讓人看得眼花撩亂。
劍湖山跨年晚會找來有氧天王潘若迪及新生代主持人阿諾聯手主持，潘若迪現場教學十招，帶動全場有氧搖擺八百秒，另有藝人郭靜、歌手愛紗、阿達等，陪伴大家High翻跨年夜。
夜市當紅人氣王「寶島叫賣哥」現場表演叫賣功夫，以幽默詼諧的熱情嗓音炒熱氣氛。還有民眾上台分享新年新希望，甚至有情侶求婚，為跨年晚會注入一波波高潮。
近年最溫暖跨年 清境農場人造雪
南投縣清境農場跨年晚會則以溫馨取勝。清境農場跨年晚會邁入第十一年，今年以「星空電音迎雪季」為主題，昨晚七時於清境旅遊服務中心廣場登場。DJ羅百吉等人及多支原住民文化藝術團熱力演出，星星王子解析新年星座運勢，還有劉志安老師觀星團隊進行星空導覽。
由於是近幾年最溫暖的跨年夜，遊客無緣就近到清境以上的合歡山賞雪，主辦單位動用多台雪花機，營造漫天雪花情境，遊客在雪花紛飛中倒數迎接新年，直說：「好浪漫。」
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