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《健康充電站》疾病治療講座

2016-12-31

彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師蘇維文及楊承達1月7日下午2時30分至4時30分，在彰化縣立圖書館一樓演講廳（彰化市中山路二段500號）分別主講「慢性C型肝炎及脂肪肝治療新進展」、「常見腸胃疾病保健」。

洽詢電話為（04）723-8595轉3250。

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標題：《健康充電站》疾病治療講座


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2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
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