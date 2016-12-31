《健康充電站》疾病治療講座

2016-12-31

彰化基督教醫院胃腸肝膽科醫師蘇維文及楊承達1月7日下午2時30分至4時30分，在彰化縣立圖書館一樓演講廳（彰化市中山路二段500號）分別主講「慢性C型肝炎及脂肪肝治療新進展」、「常見腸胃疾病保健」。

洽詢電話為（04）723-8595轉3250。