胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
文／陳彥均
62歲的舌癌患者吳先生今年7月初手術後，開始使用鼻胃管灌食，除了不舒服外，還會常常嗆到，外出時，總會受到異樣眼光看待。
吳先生在醫師建議下，轉介腸胃內科裝「經皮內視鏡胃造口」，改由胃造口進食，免除須每月汰換鼻胃管的痛苦，且出門時，毋需再帶著明顯可見的鼻胃管，吳先生對術後狀況十分滿意，頻說「值得」。
連當初最擔心的傷口照護問題，都有個案管理師協助傷口變化及灌食情況，讓他覺得備感窩心與安心。
經皮內視鏡胃造口，是經由胃鏡的輔助，在病人的左上腹打一個可通至胃內的小洞，再將灌食管從肚皮直接插到胃部，以進行灌食，整個手術操作過程約15至20分鐘即可完成，這項術式不須進開刀房，只須局部麻醉，除非病人會害怕胃鏡，才會選擇全身麻醉。
經皮內視鏡胃造口適用於須長期依賴鼻胃管灌食者，如中風患者，或是巴金森氏症合併吞嚥困難、漸凍人等會影響吞嚥功能的神經學疾病，或是口腔癌、鼻咽癌患者，因治療後嘴巴張不開，無法正常進食者等。
插鼻胃管是目前最常見的長期管灌方式，但是長期使用鼻胃管容易造成病人不適而自拔、易滑脫及阻塞、吸入性肺炎等，更換時也會刺激鼻腔、喉嚨，讓患者每一個月就要再受一次折磨。
對於意識清醒、行動自如的患者而言，隨時帶著鼻胃管，容易引來旁人關切，造成社交互動障礙。
曾有一位80幾歲中風的阿公，寧願餓死都不願意裝鼻胃管，最後改成安裝胃造口，病人及家屬都十分滿意。
胃造口的舒適度、美觀度都比鼻胃管佳，若是行動自如的患者，換成胃造口後，不必再掛著鼻胃管到處走，可以將胃造口包在衣服裡，外出工作、購物、訪友時，不會讓人一眼就看出自己是病人，對於病人來說較不會有陰影。
胃造口平均一年才需更換一次，不過卻非人人都可安裝。例如咽部或食道阻塞而無法接受胃鏡檢查，或是懼怕胃鏡，但麻醉風險又高的病人、凝血功能差，有大出血風險者、肚皮感染、腹水、胃癌、曾做過胃部手術病人等，都不適合進行胃造口手術，須先經醫師評估，合適者才能進行，手術後須住院2-3天觀察。
胃造口手術後一星期內，傷口癒合期間，要留意傷口消毒，傷口癒合後的照顧十分容易，但仍要留意在灌食、換藥前，洗淨雙手，以免造成傷口感染。
（作者為大林慈濟醫院腸胃內科醫師）
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標題：胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
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