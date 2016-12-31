跨年元旦趴趴走 嚴防腸病毒、流感

2016-12-31

記者吳亮儀／台北報導

跨年、元旦假期到，疾病管制署發布新聞提醒，國內社區中仍有腸病毒輕症流行，雖疫情趨緩、但仍要注意；另外，北半球流感疫情也逐漸上升，且以H3N2為主。

根據疾管署監測資料，腸病毒主要流行病毒為克沙奇A型病毒，疫情平緩。流感季到昨天止，共計242例流感併發重症確定病例，28例經審查與流感相關死亡病例，主要感染病毒型別為H3N2型。

另外，全球持續有新型A型流感散發病例，包括今年入秋以來累計20例H7N9、2例H5N6、1例H9N2流感病例，這些案例大多有接觸禽類或活禽市場暴露史，且主要集中在中國江蘇省、廣東省及安徽省等東南沿海省份。

出國跨年、遊玩的民眾也要注意，全球急性腸胃炎疫情有上升趨勢，日本近期檢出病原體中以諾羅病毒第二型為主，北海道札幌市、東京都銀座、靜岡縣等地區的旅客、學校學生諾羅病毒感染群聚事件頻傳；中國北京市、韓國、英國的疫情也有增加情形。

疾管署人員也提醒，若出現不明原因發燒、類流感症狀、腹瀉嘔吐或其他腸胃相關症狀，應儘速就近診所就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，以利醫師及早診斷給予妥適的治療。