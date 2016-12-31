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國旅卡增自由行選項 明年三月上路

2016-12-31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民旅遊卡新制引發公務員反彈，原本行政院宣布，公務人員須跟團才能申請八千元補助。行政院發言人徐國勇昨天表示，除了原本規定用於機關團體旅遊、旅行社自由參團、交通和住宿套裝旅遊之外，再新增自由行項目；因為牽涉檢核系統修改，自由行部分於明年三月實施。

國民旅遊卡新制一○六年上路，其中，八千元額度需用於國內觀光，由於公務員批評團體旅遊限制多，徐國勇宣布，新增「自由行」選項，讓公務員選擇適合自己的旅遊方式。

公務員反彈 政院添選項

徐國勇指出，「國民旅遊卡」新制中，原本的三類包括，第一類、供機關選擇的「團體旅遊行程」；第二類、公務人員自行選擇屬意的旅行社「個別參團」；第三類、「交通＋住宿」半自助套裝旅遊，以上三類將於明年一月起實施。

行政院也決定新增第四類「自由行」旅遊方案，希望讓公務員選擇適合自己的旅遊方式，藉以帶動國內觀光產業的發展，明年三月實施。

行政院強調，只要公務人員至國民旅遊卡網站查詢兩千多家特約商店，無論是團體旅行、半自助旅行或是自由行，只要用於觀光旅遊皆可申請國旅卡八千元的補助。

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