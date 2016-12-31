罕病生21歲才讀完高一 靠自學錄取清大
2016-12-31
〔記者蕭玗欣／台北報導〕自學生林芳如十六歲時確診罹患罕見疾病，不得不中斷高中學業，二十一歲才完成高一學業，然後選擇在家自學，二十三歲的她今年參加清華大學拾穗計畫（特殊選才招生），在六百四十八名報名學生錄取三十名、錄取率不到四％的激烈競爭下，脫穎而出。
林芳如說，她曾歷經三次高中新生訓練，擁有六套不同款式、顏色的高中校服，但實際穿上的時間卻不超過兩學期。罹罕病七年間，她未被擊敗，自學期間曾擔任公民記者，還到香港採訪，今年受邀在教育部EDU Talks發表演講，關心台灣自學生的社會支持系統。
林芳如表示，改採自學後發現，社會給予自學生的資源並不多，環境也不友善，「我覺得搞清楚自己為什麼要上大學很重要。我想告訴曾因各種困境離開學校的人，只要有心學習，永遠都有機會。」
今年也透過拾穗計畫進入清大的周珏妤，是國家級帆船選手，曾獲「台灣盃全國帆船錦標賽」冠軍、「青年帆船國際亞洲錦標賽」女子組第三名。她表示，從小學四年級接觸帆船，培養她獨立和判斷能力，因為在海上遇到任何狀況只能自己想辦法解決，參加拾穗計畫，「就像玩帆船，都是自我挑戰。」她表示，進入清大後想唸經濟系，未來想創業。
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