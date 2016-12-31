新北屠宰場 12隻土雞染禽

2016-12-31

新北市家禽屠宰場27日凌晨發現12隻紅羽土雞感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，已撲殺同樣來自屏東縣鹽埔鄉畜牧場的問題雞隻335隻，52隻雞屠體銷毀，29日停止屠宰線作業24小時消毒。

屏東縣家畜疾病防治所官員說，該養禽場雞隻已出清，確診染禽流感的雞隻是該養禽場最後一批出場雞隻，感染雞隻不會流入市面。今年截至目前為止，累計有36場禽場發生禽流感，17場屠宰場發現異常雞隻，和去年1007場禽場遭撲殺、27場屠宰場異常相較，數字大幅下滑。

防檢局副局長施泰華指出，近期禽流感案例皆為紅羽土雞，主因是土雞禽場多分批出雞，運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險。呼籲土雞業者加強消毒等防疫措施。

（記者吳欣恬、何玉華、邱芷柔）