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一次性蛋材 蛋農批添成本造垃圾

2016-12-31

〔記者鄭鴻達、吳欣恬／綜合報導〕為了禽流感防疫及改善衛生環境，政府推動雞蛋改使用一次性包裝材料，蛋農質疑必要性，更憂心成本大增。民進黨立委昨舉行記者會，蛋農、業者與農委會官員針鋒相對，火藥味濃厚。

農委會堅持政策方向不變

立委陳素月指出，一次性蛋材恐造成大量垃圾。立委洪宗熠也表示，全國生產的雞蛋中有四成六產自彰化縣，希望在防疫問題、生產者、消費者間達到三贏，呼籲政府不妨給三到六個月緩衝期，再檢視有無修法需要。農委會動植物防檢局局長黃㯖昌表示，不但歐美等國實行一次性蛋材紙箱，連泰國、史瓦濟蘭也如此，他在傳統市場仍發現盛裝雞蛋的塑膠籃骯髒無比，「執法面能檢討，但政策方向不能變。」

中華民國養雞協會秘書長王建培質疑，如何保證一次性蛋材紙箱不會被回收再利用？新制不僅增加人力、紙箱也易變形，希望徹底清洗塑膠籃及一次性蛋材兩案併陳，業者一定會配合消毒容器。

畜牧處家禽生產科科長李宜謙受訪說明，估計政策上路後，每台斤雞蛋增加三至五元的成本。

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  • 民進黨立委洪宗熠等人30日舉行「一次性蛋材上路蛋農生計vs.環保防疫雙贏!?」記者會，邀請農委會官員與蛋農列席，蛋農、業者與農委會官員各持異見，始終無共識。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委洪宗熠等人30日舉行「一次性蛋材上路蛋農生計vs.環保防疫雙贏!?」記者會，邀請農委會官員與蛋農列席，蛋農、業者與農委會官員各持異見，始終無共識。（記者廖振輝攝）

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