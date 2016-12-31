葡萄王疑改標 董座移送複訊
2016-12-31
員工坦承高層指示 朝偽造文書、違反食安法偵辦
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉嫌竄改過期健康食品效期案，繼前天約談成品課長張安靜等十人，訊後諭令六人以三萬至十萬元交保後，昨再指揮調查局搜索葡萄王生技公司等十處，並以犯嫌身分約談董事長曾盛麟、其姊葡眾公司總經理曾美菁，另傳喚四名製造、銷毀部門員工作證，全案朝偽造文書、違反食品安全衛生管理法方向偵辦。
週刊報導指出，根據葡萄王內部文件「成品報廢報表」，可以看出一○一年底回收靈芝王、樟芝王等九十一項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、五日窈窕短期決戰六項產品，涉嫌改標重新販售；該表單中，董事長、經理均有簽署蓋章，不排除公司高層知情改標。
檢調昨約談的六人中，除曾美菁、曾盛麟姊弟，還包含兩名製造部、兩名銷毀部員工。初訊後，排除銷毀部員工涉案，僅四人移送北檢複訊。
昨晚九時許，曾美菁由調查官移送北檢，十一點十分曾盛麟也被移送北檢複訊，檢方漏夜偵訊，不排除對曾姓姊弟祭出強制處分。
檢調前天約談曾經手改標作業的十名員工，據悉，有員工應訊時坦承確曾竄改效期，是遵照高層指示，檢方訊後依涉犯詐欺等罪，諭令六人分以三萬至十萬元交保；其中成品課長張安靜十萬元最高，副理蘇家瑮七萬元、經理曾政富六萬元、營業處經理林嘉倫與成品課主管黃新發各五萬元、成品課員工廖士榮三萬元。
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