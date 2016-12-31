今全台各地19～21度 10年來最暖的跨年夜
2016-12-31
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是二○一六年最後一天，全台各地跨年夜氣溫約十九至二十一度，台北將迎來近十年最溫暖的跨年夜。
全球發燒 均溫可望再創137年新高
中央氣象局預報中心主任鄭明典說，今年統計到十二月二十八日，台灣均溫高達二十四．四二度，將突破一九九八年二十四．三九度紀錄；今年一至十一月全球均溫已較平均氣候值高出○．九四度，可望再創一百三十七年來新高。
元旦三天連假許多人規劃出遊，氣象局分析，今日西半部天氣穩定，東半部、基隆北海岸等地雲量較多，局部地區可能有短暫雨；未來一週大概都是多雲到晴好天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有些雲跟雨。
今日各地高溫從二十三至二十七度，氣溫逐漸回升，不過日夜溫差較大，北台灣溫差有八至九度，中部更達十至十一度。氣象局表示，今晚跨年時低溫約在十九至二十一度，元旦清晨可能會再降一度，不太冷，但可感受涼意，建議外出以洋蔥式穿搭較適合。
迎新年曙光 高山有機會
元旦清早各地多雲到晴，但東半部雲量偏多，看到日出的機會可能較低，不過台東雲層較宜蘭、花蓮稍微薄一些，越往南看見曙光的機會越大。高山像阿里山、合歡山都有機會看見新年第一道曙光；不過西半部往東看大概都是看見山，看見太陽時仰角都有點高，不像曙光；離島方面，澎湖、金門、馬祖有機會看見曙光。
根據氣象局全台日出時刻表，台灣本島元旦第一道曙光預計上午六點三十五分出現在屏東墾丁龍坑；離島地區是上午六點三十三分出現在蘭嶼東清。
元旦假期與一般連假有些不同，高速公路局統計，往年元旦當日凌晨國道車流量高於其他連續假期，可能有部分民眾跨年活動後開車返家或接續旅遊行程；由於夜間車流量低、車速普遍較快，高公局呼籲參加跨年活動儘量多利用公共運輸，夜間開車務必養足精神再上路，避免疲勞駕駛。
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