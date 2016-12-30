糖尿病嗜吃甜食 女「黃斑部水腫」視茫茫
2016-12-30
記者陳建志／台中報導
糖尿病患需慎防視網膜病變！
台中市一名林姓女糖尿病患因嗜吃甜食不忌口，血糖值一直居高不下。2個月前她開始視力模糊，但她仍不以為意，直到日前滑手機時，眼前影像突然糊成一片，才嚇得趕緊上醫院檢查，才發現是糖尿病引起的黃斑部水腫，經治療和控制血糖，視力才慢慢恢復，讓林小姐說：「以後再也不敢亂吃了。」
亞大附醫視網膜中心主任張耀中表示，國內罹患糖尿病總人口超過200萬人，其中成人盛行率約9.5%，而第一型的糖尿病患者在15至20年後幾乎都會產生視網膜病變，第二型患者視網膜病變比例更超過60%，可說是20歲至65歲人口中失明的最主要原因。
張耀中表示，林小姐就醫時表示，因經常躺在沙發看電視、滑手機，懷疑是否眼鏡度數不夠，以致看不清楚影像。但是檢查眼睛組織以及眼底散瞳檢查，發現有白內障現象，眼底也出現黃斑部水腫。
林小姐有糖尿病，且喜歡吃甜食，血糖控制不佳，為進一步確認病情，因此利用「螢光血管攝影」和「光學同調斷層掃描」檢查後確定病因，決定施打抗血管內皮生長因子藥物治療，加上嚴格控制血糖，視力才逐漸恢復，黃斑部水腫也好轉。
張耀中指出，因糖尿病發病前沒有明顯症狀，患者通常是透過健檢或其他疾病才發現，許多中年人出現視力模糊，都以為是3C產品看太多，卻不知是糖尿病惹的禍，因此建議糖尿病患務必控制飲食，少吃精緻糖類或澱粉含量高的食物。
一旦發現眼睛不適、視力大幅衰退，應儘速治療，才不會小病拖成大病。
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