按摩紓壓硬按頸側 熟女嘴歪眼斜中風

2016-12-30

記者翁聿煌／新北報導

40歲的林小姐因頸部疼痛、身體右半邊無力、嘴歪眼斜急診。醫師詢問後得知，她前一天去按摩紓壓，經核磁共振血管攝影檢查後，發現應是按摩造成頸動脈剝離，血栓飄移至腦部阻塞血管，導致中風的症狀；幸好用藥治療後，林小姐已逐漸復原。

醫師提醒民眾，接受按摩時力道不能太強，且應避免按到頸部側面，以防動脈剝離引起中風。

台北慈濟醫院神經科醫師許博荏表示，年輕人不易因「三高」導致中風，一旦中風，頸動脈剝離是常見發生原因，有可能是肩頸痠痛按摩不當，或是打球時，脖子瞬間用力甩動造成。

頸部通往腦部的動脈血管有4條，包括前頸左、右各一條的頸動脈及後頸左、右各一條的椎動脈，當外力造成動脈剝離時，血栓飄移到腦部阻塞血管壁，就會出現中風症狀。

許博荏表示，當頸動脈剝離會造成缺血型中風，頭痛是典型症狀，患者會感覺頸部上方、靠近頭枕部的位置劇烈疼痛，與一般頭痛的位置多在頭上半部不同。

頸動脈剝離造成的中風有機會可以使用血栓溶解劑，患者應把握在黃金3小時內就醫，經醫師評估若適合注射血栓溶解劑，打通阻塞的血管可增加復原機會；而後需給予抗凝血劑或抗血小板製劑治療3至6個月，讓血流通過狹窄血管時不會形成血栓，避免再度中風。

雖然缺血型中風的死亡率較低，但嚴重仍會導致癱瘓，需要長時間復健，不可輕忽。