中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身

2016-12-30

記者林彥彤／台北報導

中年男性注意，若經常感覺情緒低落、對生活提不起勁以及腰圍過粗等，小心有可能是「雄性激素低下症」找上門喔！

一名43歲的已婚大老闆，年過40後一直「發福」，難以瘦下，直到出現性功能障礙、情緒低落以及對日常生活提不起勁等問題才就醫。

原本以為是憂鬱症，治療未見改善，進而轉診到泌尿科檢查，結果確診是「雄性激素低下症」，經治療半年後明顯改善，現在他不僅在工作中找回自信，還練出結實的「人魚線」。

高雄榮總泌尿科主治醫師簡邦平表示，占雄性激素主要的成分是「睪固酮」，男性年過30歲以後，睪固酮濃度會逐年降低，每年降低約1%到2%，若濃度低於標準值350ng/dl以下，就容易出現情緒低落、體力下降、失眠或腰圍變粗等症狀，部分患者還會引起性功能障礙，嚴重影響生活品質。

簡邦平說，臨床上看到，很多步入中年以後的男子，常誤以為情緒低落是憂鬱症，但就醫治療的患者中，有1-2成其實是罹患雄性激素低下症；台灣每4名40歲以上的熟男中，就有一人患有雄性激素低下症，必須透過補充睪固酮治療。

簡邦平表示，目前治療的方法是施打長效型針劑或塗抹藥物，患者還須搭配規律運動及生活型態調整。雖然歐洲泌尿科醫學會曾在2014年說明：「補充睪固酮，並不會增加罹患攝護腺癌的風險」，但還是不建議健康的男性施打針劑補充睪固酮。