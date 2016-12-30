跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲

2016-12-30

記者林惠琴／台北報導

明天就是跨年夜，不少民眾已經準備狂嗨一整夜，但要小心樂極生悲！

跨年夜急診不少是昏倒或路倒

台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部主任高偉峰表示，每年跨年急診患者都會暴增3、4倍，包含外傷、喝醉、昏倒等，提醒今年跨年夜溫度可能高於往年，外出人口增多，推估傷病率也會提升，因此要提高警覺。

高偉峰表示，每年跨年夜前來急診的患者中，以外傷最多，並且有不少是喝茫路倒，提醒飲酒過量恐要命，例如高粱酒400CC就會危及生命，千萬不要因為慶祝新年太歡樂而無所節制，尤其烈酒更要適量。

高偉峰指出，許多民眾會參與跨年晚會，要注意可能昏倒的風險。研究發現，造成昏倒原因多為前一夜太興奮而失眠；為了卡位或擔心上廁所不便就不吃不喝、前排嗨過頭，以及人潮眾多容易推擠、過度換氣等，並有約1/4的人會失去知覺。提醒前一晚一定要睡飽，還要帶食物在身上，以免血糖過低。

由於今年跨年夜溫度可能高於往年，為避免出現脫水情況，要適時補充水分，若有頭暈等不適現象，要盡快離開現場休息為宜。

高偉峰說，螢光棒是跨年晚會常見的狂歡用品，但要注意若是不小心汁液流出，碰到自己或他人的眼睛，可能造成角膜或結膜發炎，過去就有類似的情況發生。

此外，散場要慢慢走，尤其是階梯處，推一下、碰一下都恐因為現場人數太多而有踩踏意外。

高偉峰也提醒，今年跨年夜溫度可能高於往年，但越接近午夜，溫度越會下降，因此建議採洋蔥式穿法，方便依照溫度穿脫衣物，以維持體溫穩定。

另外，也有民眾準備登山迎曙光，長期研究高海拔醫學的台灣野外地區緊急救護協會副理事長、也是急診專科醫師的王士豪提醒，攀爬高山要事先到交通便捷的高點測試體能，並且當天避免一路攻頂，須在中海拔地區過夜休息、適應高度，以免人體無法在短時間適應高海拔的低氧環境，進而出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、睡眠困難、四肢無力等高山症症狀，嚴重者更可能會有呼吸困難、心跳加速、走路不穩、意識不清等情況。