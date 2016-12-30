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大學行政職可兼企業職 立院初審

2016-12-30

為促進產學合作，立法院昨初審通過「科學技術基本法部分條文修正草案」，鬆綁公立學研單位彈性運用研究成果收入，賣股不須再經行政院同意，亦放寬學校行政教職員兼任新創公司職務。

科技部長楊弘敦預估，鬆綁有利教授將專利、技術授權給新創公司，所獲得技術股可彈性處分，增加學研單位收取技術移轉股票誘因。教育部次長陳良基說，有專利、研發能力的教授，多在校有行政職，放寬新創公司兼職可提高收入，幫台灣留住科技人才。

朝野立委則質疑，放寬後有無防弊相關配套？楊弘敦說，3個月內會提出配套和辦法。陳良基說，正研擬「專科以上學校科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，強化內部控制機制，落實資訊透明。（記者陳鈺馥）

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