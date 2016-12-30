元旦起 八方雲集韭菜水餃漲價
2016-12-30
鍋貼水餃龍頭八方雲集宣布，自106年1月1日起，調漲部分產品售價，韭菜水餃及鍋貼每顆調漲0.5元、湯品一碗從25元調漲到30元、豆漿一杯從15元調至17元。
八方雲集表示，自1998年成立以來，原物料成本年年揚升，但湯品、豆漿從未調漲，因「一例一休」新制施行，墊高整體營運成本，不得不調漲部分售價。（記者楊雅民）
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