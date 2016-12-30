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下週油價 預估漲3到4角

2016-12-30

產油國明年1月減產協議上路，國際油價因預期效應強彈，加上新台幣近期重貶，估算下週汽、柴油價格每公升分別上漲3及4角。

石油輸出國家組織（OPEC）減產協議明年1月上路，委內瑞拉表示產量將削減至每日9.5萬桶，阿布達比國營石油也將削減產量，本週布蘭特原油漲破每桶55美元。

截至週三，中油7D3B指標原油週均價來到每桶53.9美元，較上週52.87美元漲1.03美元，估算下週汽、柴油將分別上漲3及4角。

（記者黃佩君）

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