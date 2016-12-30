超高貓頭鷹落腳鹽山 耍萌迎新年
2016-12-30
〔記者楊金城／台南報導〕高七公尺的巨型貓頭鷹吉祥物裝置藝術，現身台南七股鹽山山頂，耍萌迎接二○一七年！
台鹽不斷挑戰台灣最大裝置藝術在七股鹽山，今年打造兩層樓高的貓頭鷹巨型公仔盤踞鹽山上，雙眼裝上太陽能發電的LED燈，顯得炯炯有神，被暱稱為「在白天睜眼的貓頭鷹」。昨日貓頭鷹點燈亮相，遊客驚呼：「好大一隻貓頭鷹，萌樣讓人療癒。」
七股鹽山今年邀請雕塑藝術家王松冠創作高七公尺、寬七公尺的貓頭鷹裝置藝術，造價二百多萬元，不僅有大大的眼睛、溫暖的配色和圓潤的身材，眼睛還裝設琉璃和LED動態燈飾，白天或傍晚都顯得精神百倍。
預計元旦開放遊客登上鹽山，可近距離觀看，還展出「幸福的OWL（奧）秘」貓頭鷹藝術品收藏展，還有小林村素人藝術家劉正義創作漂流木和貓頭鷹雕塑藝術品，讓遊客一次看完世界各地對貓頭鷹的詮釋和設計。
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