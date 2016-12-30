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取消國旅卡？ 政院沒這打算

2016-12-30

〔記者李欣芳／台北報導〕網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案要求政府取消國旅卡，恢復不休假獎金，這項提案前天成案，不過，政院發言人徐國勇表示，廢除國民旅遊卡，行政院內部沒有討論，目前也沒有朝這個方向思考。

放寬自由行？ 明年初定案

行政院政務委員張景森在臉書上表示，有公務人員要連署廢除國民旅遊卡，他認為廢除國旅卡，政府每年省下七十億元到八十億元，可做很多事，公務員出門玩花自己的錢，自由自在不受政策限制，也不怕被污名化，要大家快去連署。

行政院宣布明年起實施國旅卡新制，公務員有一半額度八千元要用於團體旅遊，引發公務員反彈。徐國勇表示，行政院長林全說過，有聽到大家的聲音，正思考是否放寬一些限制，研擬相關配套，明年二、三月會出爐，主要是針對自由行部分，會讓大家了解。

徐國勇說，張景森個人認為廢除後可以省錢，但在行政院內部會議中沒有討論廢除問題，「行政院目前沒有朝這個方向（思考）」。至於提案連署超過五千人，國發會將有相關正式回應與說明。

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  • 國民旅遊卡新制爭議多，有公務員發起連署，要求廢除國旅卡，恢復不休假獎金。（資料照）

    國民旅遊卡新制爭議多，有公務員發起連署，要求廢除國旅卡，恢復不休假獎金。（資料照）

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