防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
2016-12-30
〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署長李應元上任後重點工作之一是防制空氣污染，他昨天表示，二○一六年整體空氣品質較二○一五年佳，明年也將針對防制細懸浮微粒（PM2.5）提出多項政策，包括鍋爐燃料的獎勵與管制、河川揚塵防制及綠色運輸推動等，汰除一萬輛一、二期老舊柴油大貨車，卅萬輛二行程機車，採取「蘿蔔與棍棒」齊下的手段。
今年多雨 空氣品質較去年佳
環保署昨天公布二○一六年至十二月廿五日空氣品質監測成果，發現包括懸浮微粒（PM10）及臭氧（O3）八小時平均值超標站日數均降低、PM2.5空氣品質指標（AQI）大於一五○的「紅色警戒」比率也下降，僅有臭氧小時超標站日數增加。
環保署指出，空氣品質較前一年度改善原因是本地污染改善、降雨天數增加、境外污染減緩等。
環署砸20億 要PM2.5紅害降低20趴
李應元表示，法規修訂及明後年各增編廿億元補助經費配合，預計明年削減氮氧化物一萬公噸以上、揮發性有機物三千公噸以上，目標是PM2.5紅色警戒要較二○一五年降低廿％。
針對固定污染源，除了大型工廠煙囪透過許可制度來加嚴排放標準外，中小型四千個鍋爐未來兩年內補助改用天然氣或電能加熱設備，兩年後實施加嚴標準，強制使用乾淨燃料或增設防制設備。
在移動污染源方面，全國共將汰換一、二期大貨車一萬輛，二行程機車卅萬輛，並訂出各縣市應達成配額，績效佳者設有獎金。河川揚塵防制方面，經費投入從四年三．八億提高到五億，鼓勵地方政府積極整治。
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